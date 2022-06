Capri, il 1 luglio la presentazione di “Tre” romanzo di Roberto Di Sante

“Tre” sbarca a Capri. Il secondo romanzo di Roberto Di Sante sull’amore, le scelte ed il coraggio sarà presentato nell’isola più romantica d’Italia al Capri Book Moments 2022. Venerdì 1 luglio alle ore 20, l’autore del best seller “Corri.

Dall’inferno a Central Park”, sarà nella sala “Luigi Pollio” del Centro Congressi per incontrare i lettori e parlare del suo ultimo romanzo. Ad accompagnare la presentazione del libro ci sarà l’intervento musicale di Rosaria De Gregorio. Dopo la partecipazione dello scorso anno Roberto Di Sante torna al Capri Book Moments, l’evento musicale e letterario organizzato da Davide Tizzano. Un appuntamento importante per il giornalista romano, che ama da sempre l’sola del Golfo di Napoli, e che questa volta porta in valigia Tre, il suo ultimo libro fra i vincitori al Premio Città di Grosseto. Una storia emozionante sul coraggio di avere coraggio nella vita.