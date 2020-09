Capri e Altrove, la rassegna culturale approda a Villa Lysis con una traduzione d'autore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani sera, Venerdì 11 settembre alle 18, la rassegna culturale, organizzata dall’in collaborazione con la testata giornalistica L’Isolano, sarà di scena aper il quarto appuntamento letterario. La kermesse si avvale del patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, della Città di Capri e del Comune di Anacapri.La location non è stata scelta a caso: nella dimora consacrata all’amore e al dolore sarà protagonista la prima versione italiana del libro. Ne parlerà con l’autrice la bibliotecaria del Centro Caprense Ignazio Cerio, Carmelina Fiorentino.Con un dottorato di ricerca in Letterature straniere e Scienze della Letteratura, la Boni è autrice di tre monografie, saggi, articoli e, appunto, traduzioni, come. In questo libro, pubblicato nella sua versione originale nel 1902, Venezia è sia scenario che protagonista nell’ospitare l’amore tra un viaggiatore francese ed una giovane musicista veneziana non vedente. Notevole è la descrizione della città, minuziosa ed intensa.Un appuntamento speciale chiuderà la rassegnavenerdì 18 settembre. Alle ore 17.30 sulla terrazza dell’sarà di scena un emozionante reading dicon vari ospiti. A fare gli onori di casa la giornalista Natascia Festa.