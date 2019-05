Capri, Amici di Cetrella: «La Natura come luogo dell'anima»

Giovedì 23 Maggio 2019, 17:58

Capri. Questa mattina, presso l'Auditorium dell'Istituto Axel Munthe di Anacapri, si è tenuta la cerimonia di consegna di due Borse di Studio istituite dagli “Amici di Cetrella” sul tema: “Alla scoperta della Valletta di Cetrella, Natura e Storia”, assegnate rispettivamente ad un allievo della terza classe dell’ I.C. “Vincenzo Gemito” di Anacapri e l'altra ad uno studente della prima classe dell’ I.I.S.S. “Axel Munthe” dell’Isola.A presiedere la commissione di giudizio per la valutazione dei lavori degli alunni la prof.ssa Manacorda. L'iniziativa dell'istituzione di una Borsa di Studio da parte degli Amici di Cetrella era stata presentata lo scorso ottobre, nella sala Paradiso di Anacapri, nel corso dell'incontro: “Gli Amici incontrano la Scuola”. L'idea era sorta in occasione dei 25 anni dalla fondazione dell'Associazione, da diversi anni impegnata nella diffusione del rispetto per l'ambiente e la salvaguardia del territorio isolano, con particolare riguardo alla Valletta di Cetrella nella zona del Monte Solaro ad Anacapri.