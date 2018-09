Capri, arte e jazz all'Epochè: le tele di Sonia Grineva incontrano il jazz latino

Domenica 16 Settembre 2018, 13:24

CAPRI - Arte e jazz negli spazi di Epoche nel cuore dell’isola, su via le botteghe a Capri. Una serata che si è aperta con il vernissage “Capri Nature” di Sonia Grineva, artista russo-americana che ha esposto i suoi dipinti, oli e acquerelli ispirati ai fiori, ai colori ed alle atmosfere incantante dell’isola azzurra e della Costiera. Limoni, gigli, iris, hibiscus, vedute marine, scogliere, intrecci astratti, erano i soggetti principali delle tele di Sonia, in cui dominava il tratto neo impressionista con cui l’artista segna tutti i suoi lavori.Dopo il cocktail inaugurale la serata è proseguita sulle note latin jazz della BJB Bertone Jazz Band con special guest Italia Vogna, l’artista italiana, di origini brasiliane, che si è esibita in un medley musicale dei grandi successi napoletani, da Sergio Bruni a Pino Daniele, reinterpretati magistralmente in lingua portoghese. A colorare ancor più la serata i cocktail tailor made di IU Capri.