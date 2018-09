Capri Comics 2018, workshop di disegno e scrittura con Fiorentino ed Ecuba

Sabato 8 Settembre 2018, 14:14

CAPRI - Si è aperto ieri, nella sala auditorium Internazionale, il Capri Comics 2018. Il Festival dedicato al fumetto, giunto alla sua sesta edizione, vede come protagonisti quest’anno Fabrizio Fiorentino, disegnatore e cover artist per importanti case editrici come Marvel, DC e Glénat, ed Ennio Ecuba sceneggiatore attivo in Disney, Tunué, Drugstore e molte altre realtà editoriali europee e statunitensi. A presenziare alla tavola rotonda di apertura, con la mostra delle tavole originali di disegno dei due artisti, che resteranno in esposizione per un’altra settimana, i sindaci dei due comuni di Capri ed Anacapri, Gianni De Martino e Franco Cerrotta, insieme ai rispettivi assessori alla Cultura dell’isola, Caterina Mansi e Massimo Coppola.Nel primo incontro di ieri il focus è stato dedicato al disegno, alla produzione delle tavole e a tutto ciò che ruota intorno all’elaborazione di un personaggio dei fumetti. Si è parlato pertanto anche della difficoltà nello stimolare questa creatività attraverso la tecnica di elaborazione a mano del disegno, dato che oggi i ragazzi ricevono molti più impulsi dal modo dei videogiochi virtuale e multimediale. Questa mattina, nella sala Pollio del Centro Polifunzionale Internazionale di Capri, si è tenuto il primo workshop di disegno a cura del grande maestro Fiorentino, mentre nel pomeriggio si passerà al workshop dedicato alla sceneggiatura: “Le parole dietro alle tavole”, presso la sala Cacace di Anacapri, dove interverrà più nello specifico il maestro Ecuba.Nell’ultimo giorno di Festival di domani è previsto come primo appuntamento la presentazione presso il Centro Cacace di Anacapri della mostra di Vincenzo Buoninconti, cui seguirà nel pomeriggio la II Edizione del Contest di disegno “Parodiamo”, che per il 2018 è a tema storico. Il Festival si concluderà con la proiezione del film Justice Leage di Zack Snyder presso il Cinema Internazionale di Capri. La rassegna organizzata dall'associazione culturale Arcadia, presieduta da Davide Ferrigno, si caratterizza sempre più come un appuntamento importante dedicato al fumetto in Italia. Insieme alle realtà di Lucca e Treviso riesce a convogliare sull’isola tanti appassionati di questo genere, oltre che grandi maestri del settore, grazie alla collaborazione dei Forum dei Giovani di Capri ed Anacapri, al patrocinio dei due comuni dell'isola ed al contributo di Marina di Capri-Porto Turistico.