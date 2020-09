Capri, «delitto in Certosa»: tour ludico-culturale alla scoperta del Museo

L’Associazione culturale Ápeiron in collaborazione con Daedalus Capri Maze e l’Ufficio servizi educativi della Certosa di San Giacomo di Capri presentano “Delitto in Certosa”: un tour ludico-culturale alla scoperta di uno dei siti monumentali più prestigiosi dell’Isola, che si terrà martedì 22 settembre alle ore 20.

L’evento di Daedalus Capri Maze, a cura di Ápeiron e promosso dalla Città di Capri, rientra nell’accordo di valorizzazione siglato con la Direzione regionale Musei della Campania e prevede un’accoglienza con la spiegazione del “gioco” presso l’ingresso del sito.



Il partecipante non risulterà essere un semplice osservatore del museo, ma assumerà il ruolo attivo di ricercatore, investigatore e protagonista. Il contesto è teatralizzato ed interattivo, grazie al coinvolgimento di attori che accompagneranno il pubblico durante l’intera serata. Lo spettacolo coinvolgerà quasi la totalità degli ambienti della Certosa. I luoghi interessati, ove i partecipanti interagiranno con gli attori, secondo una sequenza di scene, saranno: il viale di accesso alla Certosa, la Cappella delle donne, la Chiesa, il Chiostro grande, il Chiostro piccolo, il Quarto del Priore, il Giardino del Priore, il Museo Diefenbach.



L’obiettivo è quello di raggiungere, attraverso la risoluzione di piccoli enigmi, i vari checkpoint presenti nel complesso museale, ove sarà possibile interagire con gli attori ed essere i protagonisti della storia che lentamente si rivelerà. Il gioco termina con il raggiungimento dell’ultimo checkpoint.



La storia interattiva è basata su fatti storici realmente accaduti. A questi ultimi verranno aggiunti elementi di fantasia atti alla realizzazione dell’opera. Il Virgilio dell’avventura sarà una rappresentazione del Conte Giacomo Arcucci, gran Camerario della regina Giovanna I d'Angiò e fondatore nella seconda metà del 300’ della struttura. Il punto di partenza è il 1371, la nascita del suo primogenito conseguenziale al voto di costruire un monastero nel momento in cui fosse divenuto padre. Da questo momento in poi il partecipante sarà catapultato in un viaggio nel tempo e nella storia, passando dalle incursioni dei pirati del 500’ alla ricostruzione ad opera dei certosini con l’ampliamento del plesso.



Ci si soffermerà sullo stile di vita dei monaci tra granai, laboratori e clausura per poi giungere all’epoca del dominio francese con il sito che divenne un ospedale prima e una caserma poi. Il viaggio proseguirà negli ultimi anni del 1800 con la Certosa trasformata in colonia penale per militari ed anarchici fino al restauro del Soprintendente Gino Chierici ed alle sale destinate ad ospitare la biblioteca comunale e le opere di Karl Wilhelm Diefenbach. Ogni fase sarà rappresentata attraverso i protagonisti, le diverse zone ed i propri misteri per giungere, seguendo un filo conduttore, alla risoluzione del caso.Gli attori presenti sono stati scelti tra le associazioni presenti sull’isola di Capri. La durata complessiva dell’evento è di circa di due ore e trenta minuti.



L'allestimento luci, a cura di FX-Treme, è elemento determinante alla realizzazione delle atmosfere mutevoli presenti nel corso della serata. Saranno inoltre illuminate ed evidenziate caratteristiche inerenti la trama della storia presenti in Certosa. I partecipanti, come in ogni evento del settore, potranno decidere di riunirsi in piccole squadre o come giocatori singoli. Saranno muniti di penna e carta per poter segnare le informazioni ottenute e ricostruire la trama principale con tutti i suoi elementi. L' evento è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.