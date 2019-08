Capri, gran successo per la X edizione del cinegalà con Peppe Barra

Lunedì 5 Agosto 2019, 13:28

Il primo weekend di agosto a Capri si è aperto all'insegna del cinema e dell'arte, con la decima edizione del cinegalà, che ha visto la proiezione del film “Passione” di John Turturro nei giardini della Flora Caprense, con l'intervento del maestro Peppe Barra.L'evento organizzato da ADP eventi di Annalisa De Paola, con la partnership del Comune di Capri, ha visto i giardini della flora caprense trasformarsi per l'occasione in una sala cinematografica all'aperto con spettatori d'eccezione. Tra questi, uno dei protagonisti del film, un'icona della musica e dell'arte italiana come Peppe Barra che in un'intensa intervista ha raccontato alla giornalista Giuliana Gargiulo i passi salienti della sua carriera, ricordando gli insegnamenti di sua madre Concetta Barra, e rievocando canzoni come quelle della Gatta Cenerentola, in gran parte inserite all'interno del film di Turturro che ha visto come coautore e sceneggiatore il giornalista Federico Vacalebre.Tra gli artisti che hanno presenziato al Cine Galà di quest'anno c'erano la grande interprete teatrale e cinematografica, tra le protagoniste del film, come Lina Sastri, una straordinaria voce come quella del cantautore napoletano Ciro Sciallo e l'attore Geppy Gleijeses, reduce da una stagione teatrale di successi che l'ha visto regista di "Arsenico e vecchi merletti" e che a dicembre tornerà in scena con un suo adattamento dello spettacolo "Così parlò Bellavista" dedicato a Luciano de Crescenzo, che ha già raccolto grande successo di pubblico in tutti i teatri italiani.Insieme a Gleijeses presente l'attrice Roberta Lucca che con Lucia Poli e Milena Vukotic è stata una mirabile interprete delle "Sorelle Materassi". Grande mattatore della serata è ovviamente Peppe Barra, insieme all'organizzatrice del Cine Galà, Annalisa De Paola che ogni estate, ormai da dieci anni, riesce a trasferire sull'isola i protagonisti del grande cinema, del teatro e dell'arte.Dopo la proiezione del film il parterre di ospiti, artisti e partecipanti alla serata si è trasferito sulla terrazza di casa De Paola per il tradizionale Galà che ha concluso anche quest'anno la manifestazione, festeggiando fino alle luci dell'alba l'edizione 2019 del Cine Gala con la colonna sonora di musicisti e deejay.