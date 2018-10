Capri, «Gratitudine Eterna» la mostra di Omero Tarquini a Villa Lysis

Venerdì 12 Ottobre 2018, 17:25

Capri. Resterà in esposizione fino al 14 Ottobre a Villa Lysis la mostra di sculture di Omero Tarquini, “Gratitudine Eterna” che si avvale del patrocinio della Città di Capri e della partnership dell'Art Club Epoché. La mostra, allestita nelle sale superiori di Villa Lysis, riunisce otto busti ricavati da un base di argilla e sabbia dipinti con acrilici, polveri di colore, resine d'oro e colla, tutti ispirati agli archetipi della mente umana. “Attraverso forme archetipiche – dichiara l'artista - noi stessi abbiamo appreso come plasmare il mondo e quindi anche il corpo e proprio nel rifarmi a questo dialogo continuo tra le forme della natura e le forme del corpo umano ho cercato di creare un intreccio visibile nelle mie sculture, nate dalla fusione tra le dimensioni del corpo e quelle del pensiero stesso.” Nell'immaginario di Tarquini ogni azione mentale ha una trasferibilità fisico-corporale e proprio da questo rapporto biunivoco nascono i suoi busti, elementi fisici che riflettono o a volte incorporano forme geometriche e architettoniche, come colonne, capitelli, architravi. L'idea di proporre questo ciclo di sculture a Villa Lysis nasce da una grande passione per l'isola di Capri e per i suoi luoghi più esoterici e densi di mistero, come la Villa stessa ai margini della Villa imperiale di Tiberio. Un luogo che trasuda energia e alla cui carica simbolica l'artista si è ispirato. Omero Tarquini è cresciuto in una famiglia cosmopolita britannica ma con salde radici mediterranee. Il suo percorso artistico inizia nel 2010 e lo porta negli ultimi anni a residenze alterne tra Londra e Roma, dove ha maturato nel tempo diverse tecniche di scultura che lo hanno portato a sviluppare uno stile personale, chiamato “digitalismo”.