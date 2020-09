Capri Incontra Mykonos negli scatti della Caimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto e panorami d’oltremare, dal forte impatto emozionale, della fotografa, sono stati i protagonisti domenica scorsa della quarta edizione dell’evento capreseideato e diretto da. Un pomeriggio dedicato, come da tradizione, alle Emozioni, nella splendida cornice dell’isola di, presso l’elegantenel cuore di Capri.. Tema dominante dell'esposizione sono stati i colori accesi della rinomata isola delle Cicladi, e in particolare il bianco e il blu, colori caratteristici anche dell’isola di Capri., quindi, rapiti dalle emozioni di un paesaggio che sa essere glamour e ancora 'rustico' al contempo.L’esposizione fotografica, con scatti di sole, mare, volti e tramonti unici, è frutto di un reportage nell’isola di Mykonos, realizzato insieme alla giornalista Diletta Loragno, nell’estate 2019.‘Con i miei scatti desidero immortalare attimi per me speciali e comunicare emozioni’ - ha dichiarato Daniela Caimi, che ha aggiunto - ‘quando vedo qualcosa che mi emoziona, mi piace scattare e far sì che altri godano di momenti di intensa bellezza, che magari durano un attimo, come un’onda che si infrange contro uno scoglio o il sorriso di un bambino che gioca con la sabbia’.