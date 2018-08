Capri, la mostra del pittore del vento: «Omaggio alla Calabria»

Martedì 28 Agosto 2018, 12:58

CAPRI - Ultimi giorni per visitare la mostra d’arte del maestro Franco Azzinari a cura di Myriam Peluso “Omaggio alla Calabria”, presentata all'interno della X Edizione della rassegna culturale “Le Muse Arte a Capri”. Con gran piacere Myriam Peluso, presidente dell'associazione culturale Le Muse Arte, ha dichiarato: «Siamo giunti alla X edizione di questa meravigliosa rassegna che anima l'estate caprese grazie alla collaborazione con la Città di Capri, l'Assessorato alla Cultura ed Eventi ed al sostegno di tanti privati. Ringrazio l'assessore alla Cultura Caterina Mansi, il presidente del Rotary Club isola di Capri Nicola Ruocco, la presidente della Fidapa Capri Marilena Striano ed i tanti amici che hanno presenziato all'apertura dell'esposizione nella sala municipale, che poi si è protratta in via le Botteghe 30, dove la mostra sarà visitabile dalle 18 alle 24. fino al 30 Agosto».Azzinari, che quest'anno ha deciso di omaggiare la sua terra d'origine, la Calabria, nelle sue vedute più selvagge, intrise dalle ispirazioni della macchia mediterranea, è stato definito dal grande Sergio Zavoli «il pittore del vento», proprio per il tratto delle sue pennellate che nei paesaggi esprime le emozioni dei colori del sud e le bellezze della vita. La pittura del maestro di origini cosentine risente di anni di studio in viaggio per il mondo, prima in lungo e in largo attraverso l'Europa, stabilendosi per diversi anni a Parigi dove studia i grandi maestri impressionisti Gauguin, Van Gogh e Monet. Azzinari negli anni 70 intraprende una serie di viaggi in estremo Oriente, sulle tracce di antiche civiltà asiatiche, ottenendo poi nel tempo importanti riconoscimenti. Negli anni '90 nasce la passione per Cuba dove incontra e ritrae personalmente Fidel Castro e allestisce una sua personale al Museo Nazionale dell'Avana. Negli ultimi anni l'artista ha ripercorso le tappe del grande scrittore Ernest Hemingway, dipingendo i luoghi e personaggi da lui amati, arrivando fino in Kenya e Tanzania. Al 2015 risalgono una serie di ritratti nati dall'incontro col grande regista Francis Ford Coppola, mentre lo scorso anno, presso Cittadella, la Regione Calabria ha promosso la sua retrospettiva antologica dal titolo «Franco Azzinari: il mediterraneo mito del vento».