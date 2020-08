Le Conversazioni 2020, il festival letterario internazionale di Capri celebra i 15 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Entra nel vivo il Festival letterarioa Capri, sulla Piazzetta di Tragara, diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini. I prossimi appuntamenti sono previsti questa sera, alle 19, con, domani cone infine lunedì conLa kermesse letteraria, giunta al suo 15esimo anno, ha subito uno slittamento di date per questa edizione, imposto dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ed ha visto alcuni tra i più prestigiosi protagonisti della letteratura italiana. Il Festival, incentrato quest'anno sul tema del potere, si è aperto mercoledì 19 agosto nello splendido scenario di Villa San Michele ad Anacapri, grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa San Michele, con un dialogo tra Antonio Monda ed Helena Janeczek. Gli incontri successivi nella consueta Piazzetta di Tragara, sul Belvedere dei Faraglioni di Capri, hanno visto alternarsi gli scorsi giorni Melania Mazzucco e Luigi Guarnieri.In un anno così tragicamente eccezionale, il festival ha ridisegnato radicalmente la sua proposta, trovando nuove formule per festeggiare un anniversario importante e celebrare gli scrittori, i libri e le Conversazioni, per ricominciare dalla parola, dalla lettura e dalla condivisione.Ad affiancare gli Incontri di Capri, i nuovi progetti digitali:. Il progetto Writers on Writers ha permesso di raccogliere una serie di video-interventi, da parte degli ospiti delle varie edizioni precedenti, con la lettura di un brano di un autore o di un'autrice particolarmente amato. Così è nata una serie di 52 episodi che raccoglie filmati con oltre 160 ospiti eccellenti. Una grande celebrazione della letteratura internazionale da parte degli autori più prestigiosi del mondo ai quali si sono aggiunti architetti, musicisti, registi, attori e performing artists di primissimo piano: due premi Nobel, sei premi Oscar, e decine tra premi Pulitzer, Booker, Tony, Grammy, Pritzker e Strega.Gli episodi di Writers on Writers, pubblicati ogni venerdì, sono visibili sui social del Festival e accompagneranno il pubblico ogni settimana per un anno, fino a maggio 2021. È possibile rivederli online in qualunque momento.«È un anniversario importante del quale siamo sinceramente orgogliosi, e che abbiamo deciso di festeggiare – afferma– Ci troviamo tuttavia a vivere un anno tragicamente eccezionale, e non possiamo non tenerne conto. Ci è sembrato importante, soprattutto in un momento di crisi, ripartire dalla condivisione celebrando la scrittura e la parola e coinvolgendo gli ospiti amici del Festival di questi 15 anni che da New York a Roma a Capri e Bogotà, hanno partecipato alla crescita di un Festival globale».«Siamo stati letteralmente sommersi dai filmati che ora compongono la nostra nuova iniziativa Writers on Writers – prosegue– e la grande adesione di alcuni degli autori e protagonisti culturali più prestigiosi del pianeta è un attestato di apprezzamento, rispetto, affetto e generosità nei confronti delle Conversazioni che ci commuove profondamente».Pillole è il titolo del secondo format digitale proposto in occasione della quindicesima edizione. Due volte a settimana sui canali social del festival, le Conversazioni rende omaggio a un autore o un’autrice della letteratura. In ogni puntata Antonio Monda sceglie la lettura di un brano e quindi un incipit di grandi romanzieri, saggisti, poeti e drammaturghi. Cormac McCarthy, Alice Munro, Jonathan Franzen, Zadie Smith ma anche Philip Roth, Francis Scott Fitzgerald, Albert Camus, Pier Paolo Pasolini, Flannery O’Connor e Jorge Luis Borges sono solo alcuni dei nomi degli autori scelti per queste brevi e intense pillole di lettura.Successivamente le Conversazioni proseguirà con il programma di incontri a Roma, Napoli e New York il cui calendario sarà confermato e comunicato attraverso il sito e i canali social del Festival.