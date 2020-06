Capri, dal prossimo weekend riapre Villa San Michele ad Anacapri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riapre venerdì prossimo, il 12 giugno, laad. Lo scrigno ai piedi del, casa museo del medico e scrittore, oasi naturalistica per gli uccelli, con le terrazze che guardano su tutto il golfo di Napoli, è rimasta chiusa al pubblico a causa dell’emergenza Covid 19, per la prima volta, dopo settant’anni di attività.Durante il lock-down lasvedese che gestisce la Villa ha prodotto video guide per permettere di visitare l'incantevole dimora die il suo magnifico giardino.Da venerdì la residenza storica di Munthe accoglierà i suoi visitatori offrendo un ingresso gratuito su prenotazione al seguente indirizzo:e un drink di benvenuto dal terrazzo del Café Casa Oliv.“Questa estate, recarsi a Villa San Michele e a Capri, sarà come ritornare ai tempi perduti - dicesovrintendente della Villa - Riprendiamo le attività con grande gioia, invitando visitatori italiani e stranieri a scoprire questo luogo incantevole”. ”Chi deciderà di venire aquest'estate potrà vivere l’isola ecome prima del turismo di massa, senza trambusto e senza folla. Un’esperienza unica da non perdere.”Con le video guide fatte in questo periodo, è stato possibile visitarevirtualmente. La risposta del pubblico è stata al di là delle aspettative e ha avvicinato tutte le persone che amano questo luogo unico. Dopo più di tre mesi, sarà di nuovo possibile apprezzarla dal vivo. In questi tempi dominati delle restrizioni anti-Covid, è di fondamentale importanza per i turisti, che gran parte della visita si svolga all’esterno, dalla loggia delle sculture che dà accesso al magnifico giardino, fino alla mitica sfinge.Con l’apertura a giugnovuole sostenere la ripresa della stagione turistica sull’isola di Capri, offrendo a chiunque una meta culturale, da sempre tra le più visitate della Campania. Il weekend di riapertura non è stato scelto a caso. Il 13 giugnocelebra, una festa popolare molto sentita che quest’anno, a causa della pandemia, non potrà svolgersi con la tradizionale processione.Inoltre, si sta lavorando al cartellone culturale, che, sebbene in forma ridotta, promuoverà l’estate isolana con eventi importanti e internazionalmente riconosciuti.Dal giorno della riapertura l’entrata sarà concessa a un numero prestabilito di persone, come in tutti i musei italiani, seguendo le direttive anti-Covid in modo che le visite possano svolgersi nelle migliori e più sicure condizioni.