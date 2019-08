Capri Vibrations, le opere di McMaster in mostra a Tragara

Giovedì 1 Agosto 2019, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2019 16:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. Secondo appuntamento con la rassegna d’arte della Plan X Art Gallery. Sabato sera dalle 19.00 a Villa Hibiscus a Tragara, sarà inaugurata la mostra “Vibrations” dell’artista californiano Maxwell McMaster. Per la nuova serie di opere “Vibrations”, prodotta esclusivamente per il suo solo show sull’isola di Capri, Maxwell ha architettato sette dipinti ed un'installazione che si ispirano al tema dell’avventura e del viaggio. “Vibrations” è un'esplorazione immaginaria di una terra straniera, ambientata sull'isola di Capri, una testimonianza della bellezza di Capri e del suo mito intramontabile, reinterpretato in una chiave fresca e suggestiva.Maxwell McMaster è nato a Sacramento in California e attualmente vive e lavora a Los Angeles luogo di continua inspirazione per il suo lavoro. L’artista utilizza la forma e la trama del colore per esaltare ed approfondire scene dei suoi viaggi e della vita di tutti i giorni. Il risultato seppur astratto e minimale nel design è ad ogni modo complesso. Le immagini invitano lo spettatore a riflettere sulla vita e sui suoi misteri ricordandoci al tempo sesso la sua enorme bellezza. I lavori di McMaster sono un’ode alla natura che va non solo ammirata ma preservata con cura e rispetto.Queste opere invitano lo spettatore a guardare oltre le proprie percezioni terrene e immaginare cosa potrebbe accadere dietro le quinte di questo luogo maestoso.Le opere saranno presentate a Villa Hibiscus come per il fotografo Tyler Shields e saranno esposte sin dal 4 agosto negli spazi della Plan X Art Gallery, sul Rooftop della Boutique la Parisienne in Piazzetta a Capri, fino alla fine di agosto.