La Casina Vanvitelliana al chiaro di Luna: un sabato da Favola per un turismo di prossimità

Si accendono le luci del meraviglioso sito Borbonico sul lago Fusaro a Bacoli in cui la «silenziosa luna» si specchierà per assistere ad uno spettacolo unico.

Sabato 3 luglio 2021 a partire dalle ore 20, la famiglia di “Ma dove vivono i cartoni?” darà il via alla magica estate di eventi notturni con la visita-animata “La Casina delle Favole… di sera” alla Casina Vanvitelliana di Bacoli. Un viaggio avventuroso tra storia e immaginazione nel sito Settecentesco fatto costruire dal re Ferdinando IV di Borbone per trovare ristoro dalla faticosa vita di corte, che si fregia delle eccezionali opere architettoniche di Luigi Vanvitelli.

In questo spettacolare scenario da cui è possibile ammirare il suggestivo panorama flegreo sotto le stelle, si svolgerà un’inedita avventura in cui i personaggi delle favole guideranno i piccoli e le loro famiglie. Ci saranno, questa volta, anche Cappuccetto Rosso e Trilly al fianco di Capitan Uncino, Mary Poppins e tanti altri. Naturalmente, non mancherà la strega cattiva che cercherà di contrastare gli eroi delle favole nella loro avventura. Riusciranno i piccoli visitatori con l’aiuto dei grandi a sconfiggere la megera e salvare gli eroi?

La magia della luna e delle stelle, la fantasia dei bambini e l’incanto del lago su cui si estende il pontile che conduce alla Casina storica renderanno unica questa esperienza.

«Apriamo la nostra ondata di eventi estivi serali- dicono la responsabile Aurora Manuele e il direttore artistico Francesco Chiaiese- nell’incantevole Casina Vanvitelliana, splendida di giorno e mozzafiato quando è illuminata di sera. Proponiamo un’inedita avventura con i personaggi delle favole pensata per le famiglie, adesso che il turismo sembra ripartire e ridare una boccata d’aria al comparto ma anche ai cittadini che hanno bisogno di evasione, dopo mesi bui. La nostra linea si sposa con quella del turismo di prossimità che, soprattutto dopo il Covid, sembra diventare il trend dell’estate. Si tratta di una forma di turismo che è dedicata all’esplorazione di mete vicino casa, alla scoperta dei posti straordinari della propria regione tra borghi, siti storici e castelli. Questi siti diventano il palco per le nostre rappresentazioni teatrali e fantastiche ma anche luoghi da visitare e in cui trascorrere qualche ora a contatto con la storia e con la natura. Un modo, insomma, per valorizzare “casa nostra” ed esaltare luoghi straordinari, spesso nemmeno conosciuti dagli stessi concittadini. Il tutto, naturalmente, nel rispetto delle norme anti-Covid».

L’evento, quindi, si svolgerà sabato 3 luglio alla Casina Vanvitelliana a Bacoli a partire dalle 20. Ogni visita, per un gruppo predefinito di partecipanti, partirà ogni mezz’ora. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri:

Info line 081/8678369

Whatsapp 327/2540679