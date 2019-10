Castel Sant'Elmo, ingresso e visita guidata gratuita domenica 6 ottobre

Martedì 1 Ottobre 2019, 10:37

Domenica 6 ottobre in occasione dell’ingresso gratuito con la manifestazione Domenica al museo promossa dal Polo Museale della Campania si terrà a Castel Sant’Elmo, alle ore 10,30, una visita guidata speciale a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli, Istituto di Alta Cultura riconosciuto dal MiBAC che si occupa dello studio e della valorizzazione dei castelli italiani da oltre cinquant’anni.L’itinerario condurrà i partecipanti alla scoperta degli aspetti tecnici-difensivi di questo eccezionale esempio di architettura fortificata, unico al mondo per forma e soluzioni adottate. Feritoie, caditoie, ponti levatoi, fossati, rivellini, merli e merloni, cannoni e cannoniere: i visitatori saranno introdotti all’affascinante e originale linguaggio che contraddistingue l’architettura militare dell’età moderna.Il forte di Sant’Elmo, capolavoro assoluto di ingegneria militare della prima metà del XVI secolo, è una colossale struttura con pianta di forma stellare a sei punte, un articolato sistema di gallerie difensive e la piazza d’armi superiore un tempo dotata di artiglierie a lunga gittata. La difesa passiva era basata su enormi spessori murari in tufo, poiché la parte inferiore del complesso fortificato venne ricavata scavando l’interno della collina. La difesa attiva era affidata a grandi casematte, che saranno eccezionalmente visitabili, dotate di cannoniere in grado di consentire il tiro da diverse angolazioni.La visita guidata è gratuita.PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 4 ottobre, fino a esaurimento posti: castellicampania@virgilio.it – Tel. 333 6853918 (ore 9.00-18.00)Inizio visita guidata: 10,30. Durata della visita: 90 minutiPer infoCastel Sant'Elmo - Via Tito Angelini, 22 - 80129 NapoliTel. 081.2294449pm-cam.santelmo@beniculturali.it