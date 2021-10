Castellammare di Stabia, performance teatrali itineranti e integrate alle visite guidate alla Reggia di Quisisana

Dopo il successo della prima due giorni, prosegue venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021 (ore 20, 21, 22) la programmazione di Storie di uomini la performance teatrale itinerante prodotta da Casa del Contemporaneo/Le Nuvole per Campania by Night che accompagna la visita guidata al museo archeologico di Stabiae “Libero d’Orsi” nella Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia.

APPROFONDIMENTI LA GIORNATA Ercolano, al Museo Archeologico Virtuale una domenica di prevenzione... IL CASO Parco archeologico di Pompei, è giallo nella domus: scompare... IL CASO Torna a Sorrento la cinquecentesca statua della Madonna del Rosario...

Conservazione e tutela da un lato e fruizione dall’altro. Individuare e sperimentare nuovi percorsi di comunicazione in ambito culturale - funzionali alla riscoperta di luoghi e patrimoni - determina innanzitutto l’attivazione di un senso di appartenenza, da parte di ciascun cittadino, verso quel medesimo patrimonio.

In tal senso porsi in ascolto della cultura classica è soprattutto strumento per accorgersi che il passato non è lettera morta, ma significante di senso sempre attuale “ché anche la più piccola pietra antica deve essere sacra al cuore dell’archeologo , anche se questi sia un dilettante, un romantico”.

In sinergia con il percorso didattico a cura di Maria Cristina Napolitano, il dialogo fra visitatori/spettatori e attori - l’interpretazione è di Rita Cioffi e Giampiero Schiano - è costruito in maniera volutamente casuale. Passo dopo passo, da una sala all’altra del museo, si rafforza in tal modo la relazione con la bellezza della collezione permanente.

Le parole di Cicerone, Marco Mario, Plinio, che hanno decantato l'antica Stabiae, ma anche i principi educativi di Gramsci, Amedeo Maiuri giungono dirompenti al pubblico con la forza di una sorprendente attualità, in un'esperienza di fruizione dal ritmo incalzante e coinvolgente anche emotivamente.

«L’idea di intrecciare narrazione e interpretazione – dichiara Maria Rispoli, direttrice del museo archeologico di Stabiae Libero D’Orsi – nasce dalla consapevolezza che il museo è interprete delle storie che raccontiamo. Abbiamo il dovere di trasmettere non soltanto le tracce materiali del nostro passato, ma anche i significati culturali custoditi da esse. Quando il museo riesce a ricucire il filo spezzato della trama storica, allora le storie degli uomini del tempo passato diventano anche le nostre storie».

LEGGI ANCHE Msc Crociere torna a Napoli

«La memoria della nostra terra siamo noi - riferisce in una nota Fabio Cocifoglia, curatore di testo e messa in scena della performance - Nostro specifico intento è stato quello di evocare le storie degli uomini vissuti al tempo d’oro delle Ville di Stabia attraverso la testimonianza offerta da rigorose fonti storiche e ribadire l’importanza della cura e la custodia del patrimonio artistico in generale e dell’antica Stabia in particolare».

La partecipazione alla visita teatralizzata è vincolata alle normative anti-Covid, che impongono un numero limitato di visitatori e l’obbligo al preacquisto del biglietto. Ulteriori informazioni e biglietti su www.campaniabynight.it.