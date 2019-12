Castellammare, inaugura il Presepe Stabile Stabiano

Il 18 dicembre 2019 si terrà l’inaugurazione del Presepe Stabile Stabiano fortemente voluto da un gruppo di solerti amatori d’arte stabiesi, per salvaguardare e valorizzare i pastori raccolti nel corso della sua esistenza da Monsignor Petagna, già vescovo di Stabia dal 1850 al 1878. Un lungo percorso ha caratterizzato la storia degli antichi pastori conservati nel Duomo della città. Il primo modesto nucleo del ‘700 andò via via arricchendosi, anche dopo la morte del Santo Vescovo, fino a comporre il nucleo di statue attuale, che costituisce un esempio unico per numero e qualità, degno di essere annoverato nel patrimonio artistico-culturale di Castellammare di Stabia. Dal 18 dicembre i Pastori di Monsignor Petagna potranno essere ammirati dai visitatori in un allestimento permanente.



Alla serata inaugurale, presieduta da Monsignor Francesco Alfano Arcivescovo della Diocesi e dal Parroco don Antonino D’Esposito parteciperanno il Presidente della Regione Campania dott. Vincenzo De Luca, il Procuratore Generale di Napoli dott. Luigi Riello, il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castellano, il Sindaco di Castellammare di Stabia ing. Gaetano Cimmino, le Autorità civili, militari ed ecclesiastiche.



Durante la cerimonia, ripresa in diretta streaming sui canali di Libero Ricercatore e Parrocchia della SS. Assunta e San Catello, si esibiranno gli artisti stabiesi Franco Cecere, Attilio Gargano, Anna Spaguolo e Salvatore Torregrossa. © RIPRODUZIONE RISERVATA