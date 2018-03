Cento passi verso il 21 marzo, giornata per le vittime di mafia

Mercoledì 7 Marzo 2018, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 10 marzo (ore 10) nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino è prevista «100 passi verso il 21 marzo: Volti, Azioni, Tesimonianze, Impegni», incontro a cui parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco, Luigi de Magistris, il Procuratore Nazionale Antimafia, Federico Cafiero de Raho ed Enza Rando, dell'Ufficio di Presidenza di Libera, gli assessori Alessandra Clemente e Roberta Gaeta.L'iniziativa intende diffondere nella città di Napoli il riconoscimento con legge dello Stato del 21 marzo, quale Giornata Nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e sarà un momento di confronto su temi come il rapporto tra giovani, donne e criminalità organizzata, partendo da una riflessione sul progetto del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria, che offre alternative di vita alle donne e ai minori, di famiglie di 'ndrangheta che vengono allontanati dai territori di appartenenza per ricominciare una nuova vita in Emilia Romagna.Quest’anno la celebrazione avverrà non solo in 20 città italiane (una per ogni regione italiana), ma anche a Berlino, Parigi, Marsiglia, Bruxelles, Ginevra e Tenerife. In America Latina si uniranno al ricordo le città di Bogotà, Città del Messico, Salvador del Bahia, Città del Guatemala, Buenos Aires. In Africa la manifestazione arriva fino a Tunisi.Durante l'incontro, organizzato dal Comune di Napoli, in collaborazione con Libera, FAI - Federazione Antiracket Italiana, Coordinamento Campano dei Familiari delle vittime innocenti di criminalità, CUP - Comitato Unitario delle Professioni e Unione Industriali di Napoli, ci sarà anche spazio per le testimonianze e il racconto da parte dei familiari.L'iniziativa rientra nel calendario Marzo Donna ed è Contro il sistema della camorra.