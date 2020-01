«Chernobyl-Italia», ​Stefania Divertito presenta il suo libro alla libreria Ubik

Venerdì 31 gennaio, alle 18, presso la libreria Ubik in via Benedetto Croce 28, la giornalista Stefania Divertito e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa discutono del libro “Chernobyl-Italia. Segreti, errori ed eroi. Una storia non ancora finita” scritto dalla reporter. Modera Daniela De Crescenzo.



Il libro pubblicato da Sperling & Kupfer offre una attenta e dettagliata ricostruzione di quello che accadde a Chernobyl nella notte di quel maledetto 26 aprile. E viene alla luce una catena di errori che trentatrè anni dopo fa contare il 23 per cento del territorio bielorusso ancora contaminato, il 4,8 per cento dell’Ucraina. Una tragedia, dunque, che poteva e doveva essere evitata, ma che potrebbe comunque ripetersi: a Chernobyl furono disattivati tutti i sistemi di allarme, e la tentazione di preferite il potere, la carriera alla sicurezza di tutti resta sempre in agguato, come dimostra il ripetersi delle sciagure. © RIPRODUZIONE RISERVATA