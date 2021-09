Chiaia, a Santa Maria in Portico arte cultura e sapori nell'antico borgo

Cultura e gastronomia, arte e sapori. Per recuperare le tradizioni territoriali legate al giorno di Santa Maria i titolari delle Botteghe del Gusto di Eccellenza di Santa Maria in Portico a Napoli, coordinati da Antonio Arfè - patron dell'Antica Gastronomia di Chiaia - promuovono “Santa Maria … in Portico: arte, cultura e sapori nell’antico borgo”. Domenica 12 settembre nel cuore pulsante del quartiere l'iniziativa patrocinata dal Comune di Napoli prima Municipalità.

Visite guidate e tour alla scoperta della zona come del vicino Santuario dell’Immacolata a Chiaja, edificato grazie ai risparmi dei pescatori. Alle ore 18.30, nella Chiesa seicentesca di Santa Maria in Portico, verrà officiata da padre Raffaele Tosto, la messa seguita dalla benedizione in nome della Madonna. La serata proseguirà nella caratteristica piazzetta con varie degustazioni degli squisiti piatti, tipici di questa ricorrenza, offerte dai titolari delle Botteghe del Gusto d’Eccellenza di Santa Maria in Portico. Contributi musicali del maestro Francesco Cocco.