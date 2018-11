«Chiamami col tuo nome» al Cineforum sulla Bioetica di Napoli

Martedì 6 Novembre 2018, 17:44

Il 22 novembre 2018, alle ore 20,00, alla sede di Via Santa Brigida 76, il Comitato di Napoli della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU onlus) riprende gli incontri con il Cineforum sui temi della Bioetica.L’incontro verterà sul tema dell’omosessualità con la proiezione del film “Chiamami col tuo nome” del regista Luca Guadagnino. L’evento è patrocinato dalla LIDU nazionale e dal Corpo Italiano di San Lazzaro – Distretto Campania.“Chiamami col tuo nome” è un film che parla della scoperta di sé e del sentimento e non della semplice sessualità.La Presidente della LIDU di Napoli, la Dott.ssa Maria Vittoria Arpaia, verrà affiancata nel dibattito che seguirà la proiezione dal comitato scientifico composto dal Prof. Antonio Virgili, Sessuologo e Presidente della Commissione Cultura della LIDU; l’Avv. Rosa Guarino(PhD in bioetica) e il Prof. Angelo Matarazzo, professore di Medicina vascolare presso la SUN.Saranno inoltre presenti altri esperti della tematica,Al termine della proiezione, aperta a tutti e ad ingresso libero, seguirà un aperitivo.