Cinema sotto le stelle, al via Arena Spartacus Festival

“Grande schermo restart” è il titolo della rassegna cinematografica ideata dall’Arena Spartacus Festival, che con quattro mesi di spettacoli dal vivo con cinema, letteratura, musica e teatro anche quest’anno sta rappresentando uno dei grandi simboli della ripartenza culturale dell’Italia dopo l’emergenza Covid-19.

Duecento posti a sedere sotto le stelle proprio di fronte al secondo Anfiteatro al mondo per dimensioni dopo il Colosseo (l’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere) e una programmazione che, dal 22 giugno al 27 luglio (quasi sempre il martedì sera), punta su sette film italiani usciti tra mille difficoltà nel 2020 nell’anno del lockdown delle sale cinematografiche italiane.

Si parte con “Est - Dittatura Last Minute” (il 22 Giugno con la presenza del produttore Maurizio Paganelli). Poi “Il caso Braibanti” (il 29 Giugno con la presenza dei registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese), “Gli anni amari” (eccezionalmente lunedì 5 Luglio con la presenza del regista Andrea Adriatico), “Cosa sarà” (eccezionalmente venerdì 9 Luglio con la presenza del regista Francesco Bruni), “Il buco in testa” (il 13 Luglio con la presenza del regista Antonio Capuano e degli attori Teresa Saponangelo e Francesco Di Leva), “Paradise - Una nuova vita” (il 20 Luglio con la presenza del regista Davide Del Degan e dell'attore Vincenzo Nemolato) e “Maledetta primavera” (il 27 Luglio con la presenza della regista Elisa Amoruso).

«La rassegna cinematografica di quest’anno nasce nel segno della ripartenza e con il preciso intento di restituire ad alcune delle migliori opere italiane dell’ultimo anno la dimensione più adeguata, quella della visione collettiva su grande schermo. Con gli autori e gli attori che si alterneranno sul nostro palco parleremo del loro percorso creativo ma anche del particolare momento storico che stiamo vivendo”. Così il direttore artistico della sezione Cinema dell’Arena Spartacus Festival, Francesco Massarelli, presenta un programma cinematografico che sarà anche l’occasione per affrontare nei dibattiti successivi ai film temi impegnativi (dalle tematiche LGBTQ al valore della memoria, dal rapporto con la malattia al futuro dei giovani) con i toni leggeri della migliore commedia italiana, quella che sa farci riflettere, sorridere e nel contempo commuovere».

Arena Spartacus Festival

Con oltre settanta serate di spettacoli dal vivo con cinema, letteratura, musica e teatro, già previste fino al 12 Settembre (programma completo su www.arenaspartacus.it) anche quest’anno l’Arena Spartacus Festival rappresenta una delle rassegne culturali estive italiane con il cartellone più ricco e variegato. Il Festival è nato nel 2015, da un’idea del gruppo Amico Bio, ideatore proprio all’Anfiteatro Campano del primo ristorante al mondo in un sito archeologico, ed oggi capofila, all’interno del Consorzio Arte’m, di un’ampia rete di operatori pubblici e privati del settore della cultura e dello spettacolo costituita da Casa del Contemporaneo, Il Demiurgo, La Mansarda, Radio Zar Zak e TCC Teatro Cooperativa ed impegnata, in collaborazione con il MIC - Direzione regionale Musei Campania, il Circuito Archeologico dell’Antica Capua ed il Comune di Santa Maria Capua Vetere, nel Festival che anima anche quest’anno l’estate del secondo Anfiteatro al mondo per dimensioni dopo il Colosseo.

«La nostra passione visionaria per la musica, l’arte, lo spettacolo dal vivo e per la cucina mediterranea rigorosamente biologica - sottolinea Bruno Zarzaca, fondatore di Amico Bio - sono gli ingredienti con cui misceliamo da ormai sei anni, senza alcun finanziamento pubblico, una rassegna che ha portato sul palco non solo grandi artisti o grandi registi ma anche e soprattutto la società civile campana, con i suoi magistrati, imprenditori, insegnanti, studenti, con l’obiettivo di creare anche nuove progettualità per far tornare dei territori martoriati dall’incuria e dalla criminalità ad essere quella Campania Felix che possono e debbono saper essere di nuovo».

Visite all’Anfiteatro Campano prima degli spettacoli ed Area Bio Food sempre aperta

Ogni sera prima delle proiezioni cinematografiche (previste alle 21.30 con biglietto di ingresso a 5 euro acquistabile anche sul posto) arrivando entro le 19 sarà possibile visitare l’Anfiteatro Campano e il Museo dei Gladiatori (biglietto d’ingresso 2,50 euro). Durante l’intera rassegna sarà sempre aperta l’area caffetteria, pizzeria e ristorazione stabilmente curata da Amico Bio Arena Spartacus che dal 2013 è il primo ristorante biologico al mondo in un sito archeologico e che in occasione del Festival proporrà speciali menù tematici a prezzi ridotti.

