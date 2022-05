Circolo Nautico Posillipo: cerimonia finale del Premio Nazionale Megaris

Dopo un lungo stop a causa della pandemia, torna il premio nazionale Megaris che celebrerà la sua 29esima edizione sabato 21 maggio a partire dalle 9:30 al Circolo Nautico Posillipo. Premio culturale e sociale insieme, il Megaris si rivolge a personalità che si sono distinte nel campo della poesia, della narrativa, delle arti e in diversi ambiti di attività, con riconoscimenti alla carriera e una particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti. La cerimonia di sabato vedrà la consegna dei premi ai vincitori del 2021 delle diverse categorie e che fino ad oggi non hanno potuto ricevere ancora il riconoscimento a causa dei lockdown e dell’emergenza Covid.

Saranno premiati: per il sociale il Presidente del gruppo Gesco Sergio D’Angelo, il tesoriere dell’Ordine Professionale degli ingeneri Salvatore Landolfi e il Maresciallo luogotenente, fondatore dell’Associazione Ispanico Missione Giuseppe Di Paola; per la cultura il Presidente dell’Associazione Pietrasanta Polo Culturale onlus Raffaele Iovine e il docente di letteratura italiana presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli Carlo Di Lieto; per il teatro il direttore del Teatro Troisi Giuseppe Oliva; per il giornalismo il direttore della sede Rai Campania Antonio Parlati e il capocronista del quotidiano Il Mattino Gerardo Ausiello; per le arti il pittore e maestro d’arte Armando Jossa; per la valorizzazione territorio il fondatore e presidente del Centro culturale S. Paolo Raffaele Mazzarella; per la medicina il medico dializzatore e ricercatrice AIRC Alessia Rega.