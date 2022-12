«Cirillo, medico», terzo appuntamento all’ex Ospedale della Pace

Si svolgerà sabato 17 dicembre a partire dalle 10.30, nella sala del Lazzaretto dell’ex Ospedale della Pace di Napoli, in via dei Tribunali 227, l’incontro «Cirillo, medico», terzo e ultimo appuntamento del ciclo «Domenico Cirillo: medico, naturalista e patriota del 1799», organizzato dall’Accademia Filangieri della Porta con il contributo della Regione Campania. Il ciclo si è aperto con l’incontro «Cirillo, naturalista» il 12 novembre all’Orto botanico di Napoli, ed è proseguito con l’incontro «Cirillo, patriota», che si è svolto il 3 dicembre al Castello Giusso di Vico Equense, luogo dell’ultimo incontro tra Domenico Cirillo ed il filosofo Gaetano Filangieri. In considerazione del valore culturale dell’iniziativa, il ciclo di incontri ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Napoli, della Città di Vico Equense, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Distretto Rotary 2101 – Italia e del Rotary Club Napoli.

L’incontro del 17 dicembre, realizzato dall’Accademia Filangieri in collaborazione con il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina, sarà dedicato al ruolo di Cirillo nel contesto della scuola medica napoletana . Si aprirà con i saluti del prof. Gennaro Rispoli, direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitarie che ha detto: «Il luogo del Lazzaretto testimonia l’attenzione della scienza e della ricerca, funzionali all’assistenza, prodotta nella Napoli capitale politica e culturale. Cirillo e Cotugno furono figure di primo piano in Europa, di cui celebriamo la memoria con una mostra dedicata alle importanti malattie epidemiche, che essi furono direttamente chiamati ad affrontare con competenza medica, brillante intuizione e spirito di umana solidarietà. Oggi più che mai è utile recuperarne la metodologia e l’etica come modello per le nuove generazioni».

Tra i saluti, anche quelli dell’avv. Benedetto Migliaccio, presidente dell’Accademia Filangieri Della Porta, secondo il quale «Il ciclo di incontri sul poliedrico Domenico Cirillo ci ha avvicinato a luoghi e figure di una Napoli ‘Capitale culturale’ che è ancora macchiata dal sangue dei patrioti del 99 e perciò stenta a riconoscersi e ripartire. Credo che, con i primi due incontri, sia stata realizzata appieno la mission dell’Accademia che, orgogliosa del nostro passato, è proiettata alla rinascita della nazione napoletana. Sono state fornite, all'Orto Botanico e al Castello di Vico Equense, occasioni di confronto su intellettuali che proiettarono fulgidamente in Europa e nel mondo il nome della nostra città, la nostra cultura ed i nostri luoghi. Ora, con il sostegno determinante dei relatori del terzo incontro, dell’Università Federico II e del Museo delle Arti Sanitarie, attendiamo di vivere altre suggestioni, coscienti che alla fine del percorso ci sarà una sensazione viva di orgoglio partenopeo ed il piacere di aver riscoperto luoghi che raccontano la Napoli in cui crediamo».

Seguiranno tre interventi: la dott.ssa Carmen Caccioppoli, referente progetti per la promozione culturale del Museo delle Arti Sanitarie, parlerà di ‘Scienza, carità e arte nell’Ospedale degli incurabili al tempo di Cirillo’; la prof.ssa Roberta Lanzillo, referente per la Terza Missione del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università Federico II e componente della commissione cultura napoletana del mondo del Rotary Club Napoli, si soffermerà sul tema ‘L’influenza internazionale della medicina napoletana dal ’700 ad oggi: le basi delle moderne neuroscienze’; infine il prof. Gennaro Rispoli terrà una relazione su ‘Cirillo e il contesto medico-scientifico napoletano’. Saranno eseguiti brani del ‘700 napoletano dall’Ensemble da camera del Liceo Margherita di Savoia di Napoli. Al termine dell’incontro, sarà possibile visitare la mostra ‘Pianeta Pandemia, storie di epidemie e vaccini’, con la guida dei curatori Carmen Caccioppoli e Gennaro Rispoli e degli studenti dell’I.S.I.S. Elena di Savoia di Napoli.