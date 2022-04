Al cis di Nola arriva «Wolves Coming» i monumentali lupi dell'artista cinese Liu Ruowang

Da ieri 5 aprile, «Wolves Coming» ovvero i monumentali lupi di Liu Ruowang, uno dei maggiori artisti contemporanei cinesi, sono esposti al cis di Nola. L’installazione, dopo essere stata presentata in Italia per la prima volta alla Biennale di Venezia del 2015 ed essere stata in alcune delle maggiori piazze italiane, arriva nel Centro B2B più grande d’Europa e sarà in mostra fino al 5 ottobre 2022.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Festa della donna 2022, mimose sulle panchine rosse del Cis di Nola L'INVESTIMENTO Nuova sede nell'Interporto campano di Nola per Temi: investimento... LA DIRETTA Recovery plan e infrastrutture, il meeting di Nola con il ministro...

L‘esposizione, organizzata dall'Associazione Millevolti in collaborazione con il DoDo Art Museum di Pechino ed il CIS, è curata dall’artista Milot e vede la direzione artistica di Michele Stanzione. E così, anche il Nola Business Park diventa parte attiva del processo artistico di Liu Rouwang, in quanto permetterà ai suoi numerosi utenti e buyers di poter ammirare l’opera che è posizionata lungo il Viale centrale del CIS, confermando la volontà dello scultore di esporre le proprie creazioni in vari contesti, per far sì che l’opera assuma connotazioni diverse a seconda dei luoghi in cui si trova, e dimostrando, altresì, che l’arte è per tutti e non per pochi.

«L’attuale governance del cis è particolarmente attenta ai temi dell’ambiente – ha dichiarato Ferdinando Grimaldi, Presidente del cis – e personalmente ammiro la scelta dell’artista di utilizzare i lupi come allegoria per mostrare in che modo la natura combatte l’atteggiamento predatorio dell’uomo. Inoltre, anche questa iniziativa si inserisce in un progetto che punta a conferire al CIS una nuova immagine moderna capace di coniugare l’arte e la bellezza dei luoghi di lavoro con il business.»