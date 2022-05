Città della Scienza, dal prossimo weekend campi estivi dal 20 giugno al 29 luglio

Ritorno alla Scienza: viaggiare per conoscere e capire! «Perché la vita è un viaggio e chi viaggia, vive due volte» diceva Umar Khayyam, antico matematico, astronomo e poeta persiano. Le giornate si allungano, la voglia di vacanza aumenta e Città della Scienza ha organizzato un intero weekend dedicato al tema del viaggio - seppur virtuale - sia come svago e tempo libero che, come strumento di conoscenza di altre culture.

Esplorare il giardino per creare dei fossili molto simili a quelli originali, disegnare papiri grazie al coffee-painting e diventare esperti di Tangram, l’antico gioco di origine cinese, sinonimo di saggezza: un nuovo imperdibile weekend divertente e costruttivo da trascorrere in modo originale tra Corporea e Planetario. Ed è lo stesso leitmotiv che accompagnerà anche i campi estivi che tornano a Città della Scienza, dal 20 giugno al 29 luglio 2022, per bambini e ragazzi smart, dai 5 agli 11 anni. Le attività e i laboratori per «Un’estate da scienziati», basati sul gioco, la convivialità e la sperimentazione attiva, mirano al coinvolgimento cognitivo ed emotivo, a potenziare l’espressività e a stimolare il movimento dei giovanissimi.