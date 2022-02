Città della Scienza, per festeggiare il Carnevale una giornata dedicata a «Scienza e Colore»

Città della Scienza si prepara a vivere un ricco weekend di attività ludico didattiche ispirate a scienza e colore che culminerà, domenica 27 febbraio, con la giornata dedicata al Carnevale. C'è chi dice che esistano 300mila colori, chi addirittura 3 milioni. Tante gradazioni cromatiche: colori primari, secondari, chiari, scuri, caldi, freddi... ognuno di noi può percepire un numero di colori diverso. I colori possono condizionare le emozioni e il buonumore; possono essere percepiti nella luce come un unico colore bianco mentre se osservati separatamente appaiono come colori diversi.

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Città della Scienza: a Napoli 7 passi nella... LA CULTURA Città della Scienza, torna il forum che unisce la Campania con... IL GIALLO Rogo Città della scienza a Napoli, non fu la camorra: ritorna...

L’evento sarà l’occasione per dare risposta a quesiti scientifici sul tema: come sempre i visitatori potranno al tempo stesso divertirsi e imparare cose nuove. In campo storie e tutorial su maschere tradizionali italiane; prove di trucco per diventare supereroi o fate; esperimenti di luce volti a realizzare uno spettroscopio e a costruire il disco di Newton; dimostrazioni utili a creare arcobaleni di latte o in provetta. E ancora sarà possibile guardare il mondo attraverso gli occhi degli animali, creare marionette ed assistere ad un affascinante Science Show sulla magia delle bolle di sapone. Un dono speciale sarà offerto a tutti i bambini da Bubble World.