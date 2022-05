Città della Scienza, nel week end attività e laboratori dedicati allo spazio

“Spazio alla Scienza”: sabato 7 e domenica 8 maggio in occasione della giornata mondiale dell’astronomia al museo interattivo di Città della Scienza molteplici attività saranno dedicate al mondo dello spazio. Si parlerà di quali sono i materiali con cui vengono costruite le navicelle spaziali, si compirà un viaggio narrato tra le costellazioni e una caccia al tesoro spaziale con l’utilizzo dello smartphone. Grande attesa per il coinvolgente spettacolo live al planetario sulla natura del rapporto tra uomo e cosmo.

E ancora, con “Borbone kids lab” sarà possibile trasformare i filtri del caffè in splendidi fiori da regalare alla festa della mamma. Infine, tante notizie utili nel corso dell’incontro promosso dalla federazione italiana medici pediatri per la rassegna “Un pediatra al Museo” intitolato “Una casa a misura di bambino” per sapere come evitare, ed eventualmente intervenire, nei più comuni avvelenamenti ed intossicazioni dei più piccoli.