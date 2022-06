Città della Scienza, ponte festivo al It's time #ForNature in occasione della giornata mondiale dell'ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che ricade il 5 giugno, Città della Scienza dedica tutte le attività in programma nel ponte festivo interamente alla natura: It’s a time #ForNature – Dai voce al tuo Pianeta.

Dal 1974, la giornata mondiale dell’ambiente è il più grande evento annuale promosso dalle Nazioni Unite per sensibilizzare tutti sulla tutela del nostro Pianeta. Il palinsesto del Museo contemplerà tante attività e laboratori a tema: proteggere l’ambiente non è tanto una missione da supereroi, quanto un dovere civico per ognuno di noi. Divertiamoci ma al tempo impariamo così qualcosa di utile e costruttivo secondo il principio della sostenibilità: semineremo piccole piante partendo dalle capsule del caffè con i Borbone Kids Lab; scopriremo cosa è la «land art» e prenderemo parte al Gioco dell’Oca rigorosamente a tema ecologico.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla mostra insetti & co, ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. Con la fine dell’anno scolastico tornano a Città della Scienza anche i campi estivi: dal 20 giugno al 29 luglio 2022, per bambini e ragazzi smart, dai 5 agli 11 anni. Le attività e i laboratori per «Un’estate da scienziati», basati sul gioco, la convivialità e la sperimentazione attiva, mirano al coinvolgimento cognitivo ed emotivo, a potenziare l’espressività e a stimolare il movimento dei giovanissimi.