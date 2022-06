«Global wind day» a Città della Scienza: un weekend all'insegna della sensibilizzazione

In occasione della celebrazione della giornata mondiale del Vento - che cade il 15 giugno – il fine settimana a Città della Scienza, con le sue attività ludico formative, aderisce alla campagna di sensibilizzazione internazionale dedicata alle energie rinnovabili e all'eolico per approfondire una risorsa preziosissima. Non si afferra ma ha un proprio volume, non ha forma ma è intorno a noi e soprattutto viviamo grazie alla sua presenza… l’aria! Esperimenti e dimostrazioni scientifiche per i ragazzi volte proprio ad analizzare l’involucro gassoso che circonda la Terra e a cui dobbiamo la vita.

Si potranno effettuare le visite guidate al museo interattivo del corpo umano corporea, alla mostra «Insetti & Co», ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. Con la fine dell’anno scolastico ritornano, come di consueto, a «Città della Scienza» anche i campi estivi: dal 20 giugno al 29 luglio 2022, per giovanissimi smart, dai 5 agli 11 anni. «Un’estate da scienziati», con tante attività basate sul gioco e la sperimentazione attiva, perché imparare cose nuove divertendosi è l’approccio giusto.