Napoli, a Città della Scienza la tavola rotonda «Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile»

Domani, 17 maggio si terrà in Sala Oppenheimer a Città della Scienza La Tavola Rotonda “Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile”. L’avvento dell’informazione quantistica, ormai alle porte, sconvolgerà la nostra realtà quotidiana e non solo la visione del mondo di alcuni fisici quantistici.

In questo contesto Arte, Scienza, Filosofia, Ingegneria, Economia, unite in quello che viene chiamato il Quantum Nexus e nel rispetto per la vita in tutte le sue forme e per l’ambiente, devono trovare un’integrazione creativa per una visione d’insieme e per un futuro sostenibile.

Una visione completamente rivoluzionata dell’universo e di noi stessi, con una modalità ancora in massima parte da scoprire.

Con le recenti scoperte della Fisica Quantistica è iniziata una nuova rivoluzione tecnologica che spesso viene chiamata “Seconda Rivoluzione Quantistica”.

La sovrapposizione coerente di stati, la non-località dei fenomeni quantistici e il concetto espresso come “entanglement quantistico” è l’effetto alla base del computer quantistico e di tutta l’informatica quantistica: sistemi esponenzialmente complessi e all’apparenza separati secondo una logica classica di causa-effetto sono in realtà “quantisticamente correlati”, così che un’operazione su una parte locale del sistema si ripercuote contemporaneamente su tutto il sistema complesso secondo una modalità inconcepibile classicamente, inconcepibile cioè secondo la logica con cui siamo abituati a interpretare la realtà.

Infatti, è certo che l’avvento dell’informazione quantistica, ormai alle porte, sconvolgerà la nostra realtà quotidiana e non solo la visione del mondo di alcuni fisici quantistici. In generale, un computer quantistico può risolvere problemi esponenzialmente complessi che non sono risolvibili in computer classici, e consente una visione d’insieme e non-locale con applicazioni in svariati campi.

Una tale rivoluzione richiede una preparazione da parte di tutta l’umanità a gestire in modo collettivo le infinite possibilità del prossimo futuro. È quanto mai importante che in questa transizione singolare, che è alle porte, l’umanità sia guidata dalla consapevolezza che il pianeta Terra costituisce un unico ecosistema dai delicatissimi equilibri, in rispetto dei quali è essenziale per uno sviluppo realmente sostenibile.

La Tavola Rotonda “Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile” sarà trasmessa in diretta streaming: https://www.youtube.com/@QuantumNexus-em7pb