Città della Scienza, on line il tour virtuale per i piccoli scienziati

Da oggi il pubblico di appassionati e scienziati in erba potrà visitare Città della Scienza restando a casa. È on line infatti il tour virtuale di Città della Scienza: oltre ad una panoramica degli spazi e delle attività, ogni giorno sarà caricato un video relativo ad un exhibit presente all’interno del museo Corporea, per continuare ad imparare divertendosi, anche a distanza, scoprendo di più sull’incredibile funzionamento del corpo umano, che sebbene provato in questi giorni dall’aggressività del Covid, è una macchina straordinaria e piena di risorse.







Si comincia con l’exhibit Felix, un robot in grado di mimare le espressioni facciali di chi gli sta di fronte, replicando il meccanismo dei neuroni a specchio. In questi giorni, in cui ci si guarda soprattutto tramite fotocamere e cellulari, i nostri neuroni a specchio sono molto attivi, ci ricordano che siamo esseri sociali e che fare un sorriso, sebbene dietro ad uno schermo, provoca un altro sorriso in chi ci osserva dall'altra parte. © RIPRODUZIONE RISERVATA