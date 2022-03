Città della Scienza, weekend di attività dedicate al ritorno della primavera

La primavera è alle porte ed è proprio all’arrivo della bella stagione ed alla giornata mondiale dell’acqua, che sono dedicate le attività del prossimo weekend a Città della Scienza, sabato 19 e domenica 20 marzo. Un’esplosione di vita e di rinascita rappresentano l’occasione per trascorrere una giornata nel museo dove è possibile unire cultura e natura, relax e divertimento attraverso i tanti laboratori, attività scientifiche e science show per scoprire i segreti dell’acqua, imparare a costruire un proiettore in grado di trasformare le immagini in 3D e di creare bellissimi fiori colorati a partire dai filtri del caffè, grazie a Borbone kids lab.

Sabato 19 marzo, per la settimana del cervello, la professoressa Marina Melone, clinica neurologica II – centro malattie rare & centro interuniversitario di ricerca in neuroscienze, dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate, università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e coordinamento napoletano donne della scienza, presenta l’attività Il cervello che dorme non è solo una fabbrica di sogni, in cui ci svelerà oltre l’importanza del sonno anche le più recenti teorie sulle funzioni cruciali di questa fase importante delle nostra vita.

Anche questo weekend sarà possibile partecipare alle attività scientifiche realizzate con CeRVEnE - centro regionale di riferimento veterinario per le emergenze non epidemiche, che si focalizzeranno sui prodotti alimentari locali e sulla sostenibilità ambientale. Come sempre si potranno effettuare le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla mostra Insetti&Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario.