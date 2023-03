Napoli, a Città della Scienza un weekend con Pinocchio e Freeda

In occasione della festa del papà e della giornata mondiale del legno, sbarca a Napoli il tour organizzato da rainbow nei principali musei italiani. Un evento dedicato all’infanzia, per immergersi nella magica atmosfera della fiaba più amata, incontrare i protagonisti della serie e imparare giocando.

Il tour partirà proprio dal capoluogo campano, con un doppio appuntamento a città della scienza, sabato 18 e domenica 19 marzo. I bambini potranno vivere un weekend indimenticabile e conoscere da vicino l’universo del burattino più amato del piccolo schermo, che sarà presente insieme all’inseparabile compagna di avventure freeda.

Ci saranno laboratori a tema e attività ricreative e ludiche, come la caccia al tesoro di pinocchio organizzata per la festa del papà, la bottega delle meraviglie con tanti giocattoli in legno tutti da scoprire; ma anche laboratori interattivi e momenti dedicati alla creatività. I bambini poi avranno la possibilità, con un meet&greet, di incontrare gli amati protagonisti della serie tv, pinocchio e la piratessa freeda. Infine, si potrà partecipare attivamente all’iniziativa solidale “giocattolo sospeso”, promossa da assogiocattoli, che invita i più piccoli a portare un giocattolo nuovo a piacere da donare ai bambini meno fortunati.