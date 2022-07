Città della Scienza, a luglio arriva il laboratorio «Il Gioco è Tratto»

Città della Scienza propone per il 16 e il 17 luglio un nuovo weekend ricco di dimostrazioni scientifiche, giochi fai da te, gare di gruppo e molto altro ancora per mettere alla prova le proprie capacità e sfidare amici e parenti sui temi della scienza!

Il Gioco è Tratto, perché, diceva Eraclito «Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini». Attraverso le attività ludiche i più piccoli imparano a stare in comunità, a rispettare le regole, a vincere, ma anche a perdere; crescono e sviluppano non solo il fisico, ma anche l’intelletto. Giocare non è solo divertente, ma è il modo migliore per conoscersi, confrontarsi e crescere insieme agli altri.

Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. E ancora, fino a fine luglio a Città della Scienza anche i campi estivi: «Un’estate da scienziati», anche qui, gioco e sperimentazione attiva, perché imparare cose nuove divertendosi è l’approccio giusto, soprattutto d’estate.