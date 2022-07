Città della Scienza, l'ultimo weekend d'estate al museo dedicato ai valori dell'amicizia

«Uno per tutti, tutti per uno…perché non resti indietro nessuno!» Che mondo sarebbe senza gli amici? Non c’era modo migliore per chiudere l’anno museale a Città della Scienza declinando nel weekend, i vari laboratori secondo i principi forti dell’amicizia, in occasione dell’International «Day of Friendship» che ricade il 30 luglio. Ricerche scientifiche hanno dimostrato – infatti - che l'amicizia vera aiuta a migliorarci sotto ogni punto di vista. Biologi, nutrizionisti, psico-immunologi ribadiscono che è uno dei principali fattori che incide sul miglior funzionamento del sistema immunitario, baluardo contro virus e batteri. E non è un caso che nelle comunità dove vivono molti centenari venga attribuito grande valore alle relazioni basate su disponibilità e sostegno.

Tra le altre cose, verranno realizzati i «Fiori dell’amicizia» grazie a «Borbone Kids Lab» e una «Caccia al tesoro» con gli smartphone. Come di consueto si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del corpo umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. Si chiude così una stagione importante che - dopo gli effetti della pandemia degli ultimi due anni - ha fatto registrare per le varie iniziative a Città della Scienza, la rinnovata partecipazione di tante scuole in settimana, delle famiglie nei vari weekend tematici oltre che dei bambini per i campi estivi. La riapertura del museo dopo le vacanze è prevista per il 13 settembre 2022: per un nuovo anno che ospiterà numerosi eventi e progetti.