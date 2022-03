Città della Scienza, un weekend dedicato allo sport e alla sana alimentazione

Un messaggio valido per tutti. Vivere seguendo buone abitudini quotidiane consente di allungare l’aspettativa di vita e aumentare le probabilità di invecchiare in condizioni psicofisiche ottimali. I laboratori del weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo a Città della Scienza saranno dedicati al corretto stile di vita attraverso la pratica sportiva e l’analisi delle etichette alimentari.

APPROFONDIMENTI LA CULTURA Città della Scienza, torna il forum che unisce la Campania con... IL GIALLO Rogo Città della scienza a Napoli, non fu la camorra: ritorna... LA VERTENZA Città della Scienza, Cgil e Filcams in stato di agitazione:...

Uno stile di vita sano implica, infatti, una alimentazione equilibrata e un’attività fisica costante. L’intrattenimento negli spazi museali prevede dimostrazioni scientifiche che al tempo stresso stimolano riflessioni e divertono: lo sport implica movimento e ogni movimento è legato alla fisica. Attraverso un percorso di esperimenti scopriremo come una pattinatrice ruota sulle punte o come un calciatore può tirare un pallone o un tennista può colpire la pallina nella maniera più forte possibile.

E ancora: come costruire una piramide alimentare 3d per la dieta ideale per mantenersi in forma assumendo tutti i nutrienti di cui l’organismo ha bisogno. Come sempre si potranno effettuare le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi ed assistere agli straordinari spettacoli del Planetario. Anche questo weekend sarà possibile partecipare alle attività scientifiche realizzate con CeRVEnE Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche che si focalizzeranno sull’importanza per i bimbi di avere una postura sana durante le attività di studio e di svago.