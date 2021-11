Città Svelate, Laurent Dequick in mostra alla Galleria YellowKorner nel cuore di Chiaia

Laurent Dequick, fotografo francese di fama internazionale, è il protagonista di "Uncovered Cities": città svelate in tutta la loro imponente bellezza, in mostra a partire dal 2 dicembre dalle ore 12 presso YellowKorner, la galleria dedicata alla fotografia d’autore a Largo Vasto a Chiaia. Architetto di formazione, l'autore colloca al centro del suo lavoro le aree urbane: oggetto dei suoi scatti sono le mete più conosciute delle principali città del mondo di cui ama catturarne la frenetica vivacità: da Berlino a Londra, da New York ad Hong Kong.

Nel suo viaggio in Italia, dopo Venezia, Milano, Firenze, Dequick è invitato dal proprietario della sede YellowKorner di Napoli, Ugo Romano, proprio pochi mesi prima dello scoppio della pandemia, a lavorare ad un progetto sulla città partenopea, includendo anche i luoghi del suo immaginario come Capri e Pompei. Il risultato confluisce nel novembre 2019 in Napoli Geniale, una mostra omaggio alla forza, all'incanto e alla fierezza di una città con un genius loci unico al mondo.

Dato il positivo riscontro di pubblico della sua prima personale napoletana, Dequick torna a Napoli con nuovi lavori inediti, presentati in anteprima mondiale, intesi come prosecuzione e arricchimento del lavoro fotografico commissionato da YellowKorner.

Qui la ricerca di Dequick sembra assumere una nuova veste: dalle metropoli vibranti del Nord Europa e dell'Est del Mondo, alla magnificenza di Napoli, tra architetture e paesaggi da togliere il fiato: Castel dell'Ovo, Palazzo Reale, la Basilica Reale Pontificia di Piazza del Plebiscito, Mergellina, la solitudine del mare, una veduta di Nisida al tramonto. La vitalità di Napoli appare "congelata" dalla sua monumentalità, ma resta percepibile attraverso le luci artificiali, le macchine, le barche in movimento. L'esperienza napoletana segna a tal punto il fotografo da segnare uno spartiacque nella sua ricerca.

L’artista sarà presente per l’intera giornata dell’opening per raccontarsi al pubblico e autografare le sue opere: un’occasione, inoltre, per avviare un ulteriore lavoro dedicato alla città, cui è particolarmente legato.

«Siamo orgogliosi di vedere Napoli così ben rappresentata da Dequick nel circuito internazionale di gallerie YellowKorner» - sottolinea Ugo Romano direttamente dalla sua sede di Chiaia, «è un modo di condividere e far conoscere le nostre bellezze naturalistiche ed i nostri tesori architettonici in capitali mondiali come Tokyo, Mosca, Singapore e Parigi». Con la mostra Città Svelate Laurent Dequick offre uno sguardo abbagliato sulle città, ed in particolare su Napoli, colta in tutto il suo "grandeur".