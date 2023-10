Claudia Letizia, l'attrice e performer torna al film con Eva Henger e nell'opera prima di Gianfranco Gallo

Due film in pochi mesi, così Claudia Letizia "sigilla" il 2023 con il suo ritorno ala grande schermo.

L'artista e performer napoletana che in questi anni ha calcato le scene di teatri e format televisivi, con esperienze anche di conduttrice di programmi radiofonici e spettacoli di burlesque, genere artistico che ha segnato il suo debutto come performante sul palcoscenico, ha infatti avuto ruoli prima nel film "Tic-Toc" e poi nel recentissimo "12 repliche", il primo film del regista Gianfranco Gallo con la colonna sonora a firma del conosciuto e apprezzato Maestro Vincenzo Sorrentino, presentato in ocacsione del Festival di Napoli.

ln "12 repliche", Claudia Letizia Interpreta in scena la coreografa delle “bananine “ e poi la si può apprezzare esibisco anche in una performance burlesque assieme allo stesso Gianfranco Gallo.

Di due mesi prima è stata invece l'uscita del film "Tic-Toc" con attrice protagonista Eva Henger, per una commedia che intreccia tante vicende e scopre tante realtà partendo dalla storia di quattro intraprendenti scansafatiche che, per guadagnare qualche soldo, decidono di rapire Eva Henger, ed anche in quessto film Claudia ha avuto modo di interpretare ruoli a lei assai congeniali come ballerina, attrice e performer, sfoggiando tutto il suo fascino di prorompente bellezza dai tratti marcatemente mediterraneia e partenopei.