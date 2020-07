Comicon ai tempi del Covid, l'edizione «21 e mezzo» in una veste «extra» e «diffusa»

LEGGI ANCHE

L'omaggio a, una mostra dedicata ai 70 anni di Tex, appuntamenti online, come l'avventura 'Epic' diche intratterrà più di 100 giocatori di ruolo, il Kpop Fight Fest che metterà alla prova i tanti appassionati di musica e ballo. È l'edizione «21 e mezzo» del Comicon, salone internazionale del fumetto, presentata oggi e in programma da questo mese fino a dicembre, in una veste «extra» e «diffusa» perché sono previsti eventi in ognuna delle cinque città della Campania e appuntamenti online.«Avremmo dovuto svolgere la 22esima edizione, spostata al prossimo anno - ha detto, direttore del Comicon - Abbiamo deciso di realizzare qualcosa di diverso e abbiamo pensato a un Comicon extra, con l'edizione 21 e mezzo». Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , ha evidenziato che Comicon è un evento che «parla ai giovani conil linguaggio dei giovani». «Si cerca di diffondere nelle nuove generazioni la curiosità culturale, la ricerca, la sperimentazione - ha sottolineato - e si cerca di allontanarle da momenti di violenza e alienazione».A cominciare da «Tex - 70 anni di un mito», in collaborazione con, una mostra antologica, curata dae in programma dal 18 settembre al 18 ottobre, a Palazzo Friscione, a Salerno. L'omaggio a, per gli oltre 50 anni di carriera dell'artista, sarà di scena a Benevento, dal primo ottobre al 29 novembre. Il percorso espositivo si sviluppa in diverse sezioni tematiche: dai fumetti alle illustrazioni, passando per le collaborazione con, la vita del Caravaggio, le avventure di Pratt, le illustrazioni erotiche, gli omaggi alle modelle e alle grandi dive, fino ad arrivare ai lavori per la stampa, il cinema e la pubblicità. Con «Giuseppe Camuncoli da Spiderman agli Eisner Awards», dal 15 ottobre al 28 novembre 2020, Museo Irpino Carcere Borbonico, Avellino, il Comicon rende omaggio al fumettista Giuseppe «Cammo» Camuncoli, che è stato fra i primissimi italiani (dopoCaselli e Castellini) a firmare, nel 2002, una storia di Spider-Man.A Caserta, invece, ci sarà «Igort: 5 è il numero perfetto», dal 13 novembre al 26 dicembre, in una mostra dove sarà possibile ammirare tavole e immagini del fumetto da cui è stato tratto l'omonimo film. A Napoli, dal 29 settembre al 31 ottobre, ci sarà, Asian Foqus, dedicato a immagini, storie e intrattenimento per gli appassionati di cultura pop dal Giappone. Ancora a Napoli, è di scena «Adolescenze italiane. Vite e desideri giovanili nel fumetto», a cura di Davide Toffolo, un ritratto dell'adolescenza in Italia ai nostri tempi. Accanto agli appuntamenti fisici, a ingressi contingentati, sono in programma iniziative in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube. È il caso di Ring, appuntamenti con autori Argentini, in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, un'originale edizione di disegno live chiamata Mazzate Italian League e l'appuntamento di Comicon con i Premi Micheluzzi., museo archeologico nazionale di Napoli, dove a dicembre sarà inaugurata la mostra Lucy. Anche i tre istituti culturali europei di Napoli, Institut fran‡ais, Goethe-Institut e Instituto Cervantes, associati nell'ambito della rete «Eunic Naples», confermano la collaborazione con Comicon e il progetto di promozione della cultura attraverso il fumetto, a partire da settembre.