Comicon Napoli, guest star l'attrice Marvel Yolanda Lynes di Black Widow

Quest’anno Comicon, l'evento che si svoglgerà a Napoli dal 22 -al 25 aprile, celebra il connubio fumetto-videogames con la mostra Fumettogamers. Avventure, disegni, videogames. Da eroi del gameplay a eroi dei fumetti dedicata ai successi di Gabby 16 bit (2,6 milioni di iscritti su YouTube), Grax (1,67 milioni di iscritti su YouTube), Hemerald (712.000 iscritti su YouTube), Kendal (1,42 milioni di iscritti su YouTube), LaSabri (2,19 milioni di iscritti su YouTube), Lyon (4,41 milioni di iscritti su YouTube), Roby (715.000 iscritti su YouTube), Sbriser (1,24 milioni di iscritti su YouTube) e Sotomaior10tv (490.000 iscritti su YouTube).

Nati tra YouTube e Twitch, i creator e gamer sono al centro di un fenomeno crossmediale fatto di libri, film, videogiochi, hanno conquistato milioni di follower fino a diventare, tra le altre cose, autori di fumetti che hanno conquistato le vette delle classifiche dei bestseller. La mostra accompagnerà i visitatori nell’esplorazione del mondo dei loro gamer e creator preferiti con tavole tratte dai libri, installazioni tridimensionali, schede e curiosità su ciascuno di loro. E proprio Grax, Roby, Sotomaior10tv e Sbriser saranno ospiti di Comicon.

Al Comicon arriverà anche Yolanda Lynes, che dopo aver recitato nel film Marvel Black Widow nelle vesti di una delle Vedove Nere che accompagnano le gesta della protagonista e aver partecipato alle campagne live action di Call of Duty, Red Dead Redemption e Monster Hunter per PlayStation, incontrerà il pubblico per raccontare la sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe e cosa si prova a indossare alcuni dei costumi più iconici del mondo dei cinecomic e dei videogames. Appuntamento a venerdì 22 aprile con Yoland Lynes.