Con Canova record di 300mila visitatori al Mann

Martedì 2 Luglio 2019, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Tre Grazie lasciano Napoli assieme alle altre opere arrivate al Museo Archeologico Nazionale. Si è conclusa ieri al Mann la mostra “Canova e l’antico”, promossa con il Museo Statale Ermitage di San Pietrobrugo e con la collaborazione di Ermitage Italia: l’esposizione, che è stata organizzata insieme a Villaggio Globale International ed ha raccolto nell’atrio e nel Salone della Meridiana del Mann oltre 110 capolavori del Maestro di Possagno, è stata accompagnata da un’ottima risposta di pubblico e critica. I numeri confermano i feeling, ed è già record: in poco più di tre mesi di programmazione, dallo scorso 28 marzo al 1 luglio, 300mila visitatori sono stati al Mann, segnando un trend in crescita di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2018.“Mentre salutiamo i capolavori di Canova tracciando l'entusiasmante bilancio di una mostra che resterà nella storia recente della città, annunciamo come in un simbolico passaggio di consegne la prossima esposizione dedicata al Neoclassicismo: nel novembre del 2020, in virtù dei recenti accordi con il Museo Thorvaldsen di Copenaghen, il Mann ospiterà una importante mostra dedicata all'artista danese Thorvaldsen che visse e lavorò a Roma, dopo un breve passaggio per Napoli, ispirato dalle antichità classiche e da Canova”, ha commentato il Direttore del Museo, Paolo Giulierini.