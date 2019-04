«Con tanto affetto ti ammazzerò», Pino Imperatore alla Feltrinelli

Martedì 2 Aprile 2019, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano l’ispettore Scapece e la scoppiettante squadra investigativa della trattoria Parthenope, in una nuova indagine “dai sapori forti”. Il secondo noir umoristico della serie iniziata con Aglio, olio e assassino.In una delle più belle ville di Posillipo si festeggia il novantesimo compleanno della baronessa De Flavis, al quale sono presenti anche l’ispettore Scapece e il commissario Improta. Nel momento clou della festa, molti invitati si sentono male e vanno in catalessi, mentre la nobildonna sparisce nel nulla. Un rapimento? Un suicidio? Un tragico incidente? Il mistero si infittisce quando i tre figli della signora rivelano di aver ricevuto uno strano messaggio anonimo: “Con tanto affetto ti ammazzerò”. E sull’eredità aprono uno scontro senza esclusione di colpi. In un susseguirsi di colpi di scena ed episodi esilaranti, Scapece e la famiglia Vitiello indagheranno sulla vicenda addentrandosi in un mondo di gelosie, cattiverie e miserie morali.Fino a un epilogo che ribalterà tutte le loro supposizioni...Pino Imperatore è nato a Milano nel 1961 da genitori emigranti napoletani e vive ad Aversa. È autore di cinque romanzi, oltre che di opere teatrali e racconti. Ha vinto i maggiori premi italiani per la scrittura umoristica