Convegno di archeologi sulle ville imperiali di Tiberio ed Augusto a Capri

Giovedì 9 Maggio 2019, 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la visita al museo archeologico sul mare: La Grotta Azzurra di Capri e la Villa Imperiale Damecuta ad Anacapri si sono chiuse le giornate di studio tra Napoli e Capri organizzate dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro Parco Archeologico di Villa Jovis-Palazzo di Tiberio-Capri con la partecipazione del Polo Museale della Campania, Castel Sant’Elmo-Napoli, Labex Archimède, université Paul Valéry Montpellier 3, Università di Spalato, Museo del territorio parentino, Croazia, Comune di Torre Abrega.Un tour di studiosi ed esperti che è iniziato a Napoli il 5 maggio con le visite a vari siti di interesse archeologico ed in particolare dedicato allo studio delle Ville Marittime di epoca romana. Ed ovviamente non potevano mancare le ville degli imperatori Augusto e Tiberio che si trovano sull’isola di Capri, dove il convegno si è svolto proprio a Villa Jovis, la domus di Tiberio dove visse ben undici anni della sua vita senza mai lasciare l’isola, nella chiesetta di Santa Maria del Soccorso che si erge proprio sulla sommità del monte che porta il nome di Tiberio. Ad introdurre le giornate ed a guidare studiosi italiani e stranieri tra i ruderi delle antiche ville imperiali è stato il Direttore del Parco Archeologico di Villa Jovis e Grotta Azzurra Amodio Marzocchella. L’importanza degli scavi e la bellezza dell’habitat intorno hanno contribuito ancor più ad entusiasmare gli studiosi che hanno potuto apprezzare e studiare da vicino la maestosità delle ville imperiali sparse sull’isola. Da Villa Jovis nell’era di Tiberio a Damecuta ad Anacapri e lo straordinario ninfeo della Grotta Azzurra a cui vanno aggiunte le tracce archeologiche della villa marittima di Gradola, ed anche i ruderi ancora esistenti di Palazzo a Mare testimonianza archeologica di età augustea. Così come sarà portato avanti il progetto dell’illuminazione notturna che sarà realizzata da Terna in virtù di un accordo stipulato tra la regione e la direzione di Villa Jovis. Così ad Anacapri si è parlato di creare un percorso che unisca la Villa Damecuta agli evidenti resti archeologici che ancora si trovano a Gradola sino alla Grotta Azzurra, creando – ha detto il Direttore Marzocchella – almeno virtualmente l’atmosfera del ninfeo imperiale anche sul versante di Anacapri. In conclusione è stato preso impegno dagli studiosi e dal direttore Marzocchella di sensibilizzare gli enti preposti per istituire un “Parco Imperiale di Capri che possa valorizzare tutte le testimonianze archeologiche, storiche, artistiche e paesaggistiche riconoscendo all’isola un ruolo primario nelle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano”.