Conversazione con Fabrizio Corneli tra luci e ombre

Domenica 17 Marzo 2019, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una settimana per visitare la personale di Fabrizio Corneli allo Studio Trisorio. Più che opere, rivelazioni imprevedibili: figure ispirate alla statuaria classica, paesaggi, ritratti, sfere effimere di luce colorata che gravitano nello spazio. L’artista toscano, che vanta un rapporto ventennale con la galleria di Napoli, racconta luci e ombre del suo lavoro.“Se intendiamo come luce il bianco e come ombra ilnero, potremmo dire che non esistono luci nè ombre nelle mie opere, ma un continuum di grigi.” L’ambiguità della percezione è un concetto fondamentale per comprendere la poetica di Corneli, che aggiunge: “Anche se l’impostazione del mio modus operandi è razionale e matematica, il risultato nei migliori casi è difficilmente focalizzabile. L’immagine come significato vuole essere sfuggente e comunque rimandare a un universo, quello delle ombre, fluido e inaffidabile.Sembra che Corneli suggerisca una dialettica tra razionale, inteso come studiato, conscio, ( la luce) e irrazionale inteso come misterioso, inconscio ( le ombre). Ma c'è una preponderanza dell'una sull'altra o restano volutamente bilanciate, entrambe rispettose del proprio confine?“Sono le facce separate di una stessa medaglia, il supporto matematico geometrico serve da struttura per affrontare l’ambiguo mondo della significazione.”E la crasi, l'unione delle due componenti, luci e ombre, favorisce una terza dimensione? Forse banalmente, la stessa riflessione?“Sì. Lo stemma della città di Siena dove ho vissuto i primi 18 anni della mia vita è bianco e nero. Diciamo che ho passato il resto dei miei anni a sfumare in un continuo di grigi questi due toni e a interrogarmi su questa dimensione instabile.”Disegnare con la luce: il personalissimo lavoro di Corneli si contraddistingue per l'utilizzo di materiali singolari e per le atmosfere che questi creano.“Dall’inizio del mio lavoro ho usato le ombre. La loro struttura geometrica e d’altra parte la loro imprendibilità fisica e psicologica mi sono sempre state congeniali.”Eppure Corneli nasce fotografo: qual è l’evoluzione del suo percorso artistico, dalla fotografia alle più recenti installazioni, che paiono avere aggiunto con il movimento (penso a Respiro) ancora una nuova dimensione alle opere?“I miei primi lavori sono stati legati alla fotografia come materializzazione delle ombre. Poi sono passato a usare ombre vere e proprie create da sorgenti luminose. Negli ultimi anni potrei dire che la luce ha preso il sopravvento. Così sono nati lavori come gli “Halo”, visualizzazioni e quasi materializzazioni della percezione della luce, e i lavori ruotanti come “Respiro” dove la velocità crea la forma “inevitabile e necessaria” di un oggetto virtuale dato dalla luce e dal movimento.”La mostra in corso fino al 22 marzo alla Riviera di Chiaia, include anche un intervento sul pavimento della galleria ispirato a motivi islamici, ripreso da una tarsia del Duomo di Piazza dei Miracoli a Pisa, a testimoniare l’osmosi fra le varie culture.Il processo creativo: come avviene la "creazione della forma", procede immedesimandosi nello spettatore, pensando alla lettura dell'opera, quindi dandosi un preciso obiettivo finale, o l'opera prende corpo via via a seconda dei suoi esperimenti in maniera più spontanea?“Il mio lavoro è progettuale e quindi realizzato al “buio” senza poter controllare le varie fasi dell’elaborazione materiale. Dunque, io sono il primo spettatore dei miei lavori: spesso con sorprese inattese inerenti a quel materiale incontrollabile che è la luce. La mia percezione è viziata dal progetto, perciò il mio primo pubblico funge da “cavia” di un esperimento: mi serve a capire se ha funzionato.Ci descrive il suo rapporto con lo Studio Trisorio e con la città di Napoli?Conosco lo Studio Trisorio da quando ho cominciato a lavorare e all’inizio degli anni 2000 abbiamo avviato una collaborazione che si è rivelata continua e fattiva. Tutte le volte che torno a Napoli sono impressionato dalla sua bellezza e vitalità, credo che in questo momento sia la città più vitale d’Italia. Ma forse lo è sempre stata. Napoli emoziona.