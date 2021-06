Prima edizione di Corto Flegreo, rassegna di cortometraggi ambientati nei siti archeologici

Prima edizione del premio “Corto Flegreo” (Racconti dal territorio), rassegna di cortometraggi a tema libero (massimo 15 minuti) ambientati nei Campi Flegrei e nei siti del suo parco Archeologico. L’iniziativa di Liberass Associazione, presieduta da Maria Grazia Siciliano, nasce con l’intento di stimolare maggiore interesse culturale e turistico verso il territorio flegreo e coinvolgere il pubblico e la critica sul rilancio delle potenzialità espressive di un ambiente ricco di storia, di bellezza paesaggistica dalle uniche caratteristiche geologiche e di siti archeologici.

Lo scopo è quello di utilizzare il cinema (la settima arte) come strumento per stimolare il sociale, la cultura e il turismo. Il concorso è aperto a tutto il territorio nazionale. Il premio “Corto Flegreo” gode del patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, della città di Pozzuoli, di Bacoli e Monte di Procida, Procida e Giugliano In Campania, del Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, di ABAN e della società di trasporti Campana EAV. E vede come partners diverse società e associazioni che operano sul territorio dei Campi Flegrei e non, tra cui scuola cinema Napoli, Saturnia Pictures e la Sly Production. A selezionare i video finalisti, che concorreranno al premio, ci sarà una giuria composta da esponenti del mondo del cinema, dell’arte e della cultura.

Il premio, una scultura, sarà realizzato dal maestro napoletano Domenico Sepe. La direzione artistica selezionerà le opere che verranno proiettate all’interno della rassegna che si svolgerà durante la cerimonia finale di premiazione che si terrà entro il mese di ottobre in uno scenario suggestivo e unico, quale il “Rione Terra” di Pozzuoli. Ci sarà un premio speciale “Under 25” dedicato alla memoria dell’attrice regista puteolana Cetti Sommella e anche un Premio per la miglior colonna sonora. La scadenza per l’invio del cortometraggio (già realizzato o da realizzare) è il 10 settembre.