Weekend a Città della Scienza: Costruiamo la Scienza!

Il weekend del 24 e 25 giugno a Città della scienza attende i visitatori con attività, laboratori ed esperimenti tutti ispirati all’aforisma, attribuito ad Aristotele, «Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo». Un affascinante programma di attività interattive per toccare la scienza con le mani ed apprendere in modo divertente e appassionante, come nel caso dell’interactive lab Pesci e diavoletti di Cartesio, attraverso cui sarà possibile costruire questo semplice strumento e scoprire come fanno i pesci a nuotare a diverse profondità.

Le attività dedicate a costruire strumenti scientifici continuano con il laboratorio Costruiamo un anemometro, lo strumento utilizzato per misurare la velocità o la pressione del vento, che sarà realizzato all’interno di «Borbone Kids Lab» in collaborazione con Caffè Borbone.

Non mancheranno gli spettacoli ale le visite guidate al museo interattivo del corpo umanoe alle Mostre in programma:».