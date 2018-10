Crescere a Capri, un incontro per affrontare il tema della genitorialità

Sabato 6 Ottobre 2018, 13:55

La Settimana del Benessere Psicologico fa tappa a Capri, grazie al contributo della Dottoressa Alice Gargiulo. Lunedì 8 ottobre la psicologa caprese terrà un incontro dal titolo “Crescere sull’Isola, 7 risorse per i genitori” presso la Videoteca Mario Cacace di Anacapri, alle ore 17.30.Il tema scelto per la IX edizione è la resilienza, ovvero la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, riorganizzando positivamente il proprio vissuto e le relazioni con la comunità di appartenenza. Un tema complesso, che verrà declinato in base alle specificità dei contesti e alle problematiche maggiormente sentite nei singoli territori. " Ho scelto di parlare di genitorialità e dei vincoli del crescere a Capri, intesi come punti di forza e di debolezza, limite e risorsa. L'evento sarà dedicato in particolar modo ai genitori e a quanti si prendono cura di bambini e famiglie, per riflettere insieme a loro" commenta la Dott.ssa Gargiulo, che prosegue " L’invito a partecipare rivolto ai dirigenti scolastici renderà l’incontro un’occasione per riflettere sulla relazione genitori-figli, con particolare attenzione alle risorse che l’isola offre".L'iniziativa nasce con l'intento di diffondere una cultura psicologica attraverso il concetto di benessere psicologico.La Settimana, che quest'anno cade tra l'8 ed il 13 ottobre, è organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Campania, e sull'isola è organizzata in collabrazione con il Comune di Anacapri.L'obiettivo dell'iniziativa, presieduta dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani e realizzata su tutto il territorio regionale con la partecipazione attiva degli psicologi campani e delle Città Amiche del Benessere Psicologico, è creare contesti di riflessione tra istituzioni, cittadini e psicologi, rendendo visibili le competenze, le azioni e gli ambiti in cui lo psicologo opera e attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del territorio.