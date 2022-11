CriticaMente, migranti, diritti ed accoglienza: l'incontro alla Fondazione Valenzi con gli studenti sulle sfide del futuro

L’incontro sulle migrazioni e il sistema di accoglienza in Italia si inserisce nel progetto #CriticaMente, finanziato dalla Regione Campania con i fondi Fse nell’ambito di «Scuola Viva Azioni di accompagnamento». Al dibattito nella Sala Litza Cittanova Valenzi parteciperanno l'assessore regionale alla Sicurezza Mario Morcone, il rappresentante della Comunità di Sant’Egidio Francesco Dandolo, e il comunicatore del progetto #CriticaMente Hernan Rodriguez Vargas. Gli ultimi eventi di cronaca hanno riportato al centro del dibattito pubblico del nostro paese il tema delle migrazioni e dell’accoglienza. Lo scontro, anche legale, tra Ong e governo italiano ha mostrato tutta la fragilità e le contraddizioni del sistema di asilo europeo e quello di prima accoglienza.

Secondo le stime, a causa di guerre, povertà e cambiamenti climatici, i flussi migratori sono destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi decenni. Appare quindi necessario per i giovani conoscere e discutere di questo fenomeno cercando di capire come affrontarlo. In occasione dell'iniziativa si visiterà gratuitamente la mostra «Sacri spiriti. I Songye nella Cappella Palatina», ospitata nella cappella del Maschio Angioino. Si tratta della più importante esposizione mai realizzata nel nostro paese sulla scultura tradizionale dei Songye, un gruppo etnico africano insediato in un ampio territorio della Repubblica Democratica del Congo. Uno sguardo inedito sull'arte e la cultura africana.