«L'ultimo raggio di sole» nella Crypta neapolitana: l'appuntamento col fenomeno solare il 25 febbraio

«Comprendo coloro che escono di senno per Napoli!», scriveva Il 27 febbraio 1787 Goethe, nella sua opera Viaggio in Italia, visitando la Crypta neapolitana al calar del Sole, quando un raggio attravera tutta la galleria, da Fuorigrotta a Piedigrotta.

Dal 2018 l’Associazione COCCEIVS organizza periodicamente un evento all’ingresso di Fuorigrotta della Crypta neapolitana, per osservare il fenomeno del calar del sole allineato con l’asse della galleria romana.

«L’evento ha lo scopo di diffondere presso il pubblico la consapevolezza dell’importanza della galleria e di mantenere desta l'attenzione dedicata ad un monumento ancora negletto ma di eccezionale rilevanza, tanto nella sua valenza di bene culturale come grande opera della romanità, quanto di risorsa utile per contribuire ad una mobilità moderna e sostenibile in un contesto di grande valore ambientale e sociale. In considerazione delle iniziative progettuali in corso di definizione sulla Crypta, l’Associazione COCCEIVS organizza nuovamente l’evento in occasione del calar del sole, sabato 25 febbraio 2023 alle ore 16:00 presso l’ingresso di Fuorigrotta della Crypta neapolitana, in via della Grotta Vecchia a Napoli. Nel corso dell’evento, oltre alle memorie degli scrittori che nel passato hanno celebrato la Crypta, sarà possibile sintetizzare gli interventi che sono stati effettuati nel recente passato, lo stato attuale del monumento e le potenzialità e le problematiche legate ad un possibile progetto di recupero funzionale della galleria romana. Le persone e le organizzazioni che hanno a cuore la valorizzazione dei beni culturali napoletani e lo sviluppo urbanistico sostenibile sono calorosamente invitate a partecipare ed a collaborare. L'evento è pubblico e gratuito».